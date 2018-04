فاٹا میں فوج نے اپنی ذمہ داریاں ادا کردیں اب سیاسی انتظامیہ کا کام ہے:وزیر اعظم

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ قبائلی عوام کو ترجیحی بنیادوں پر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی،فاٹا میں فوج نے اپنی ذمہ داریاں ادا کردیں اب سیاسی انتظامیہ کا کام ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر)کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور آرمی چیف نے شمالی وزیر ستان کے علاقے میران شاہ اور غلام خان کا دورہ کیا۔وزیر اعظم نے شہداکی یادگارپرپھول چڑھائے ا ورفاتحہ خوانی کی۔

آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میران شاہ مارکیٹ کمپلیکس کاافتتاح کیا جس میں1344دکانیں شامل ہیں جسے پاک فوج کے ا نجینئرزنے بنایا ہے ،اس کے علاوہ انہوں نے غلام خان ٹریڈٹرمینل کاافتتاح بھی کیا جو سینٹرل ٹریڈکوریڈورکاحصہ ہے،ان منصوبوں سے ایجنسی میں تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ نیا ٹریڈ ٹرمینل سینٹرل ٹریڈ کوریڈور کی حیثیت رکھتا ہے، ٹریڈ ٹرمینل مواصلاتی انفراسٹرکچر مارکیٹ کمپلکس کو سی پیک سے منسلک کرے گا۔

اس موقع پرخطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہیں, فاٹا میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔انہوں نے کہا کہ میرانشاہ کو ترقی دی جائے گی کیونکہ یہ وسطی ایشیا کا داخلی دروازہ ہے۔وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلیوں کی غیر متزلزل حمایت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانا اس علاقے کی طویل مدتی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم ہے۔

اس موقع پر بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ، گورنر خیبرپختونخوا اقبال ظفر جھگڑا اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ بھی موجود تھے۔

