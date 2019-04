اخلاقی طرز فکر کی اہمیت کے بارے میں تصورناقص ہے، سروے اخلاقی طرز فکر کی اہمیت کے بارے میں تصورناقص ہے، سروے

کراچی (پ ر)ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ اکاو¿نٹنٹس (اے سی سی اے)اور پاکستان بزنس کونسل کے سینٹر آف ایکسی لینس ان ریسپانسبل بزنس (سی ای آر بی)کی جانب سے کیے گئے مشترکہ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اخلاقی طرز فکر کی اہمیت کے بارے میں ناقص تصور پایا جاتا ہے۔ ’اخلاقی طرز فکر: تصور سے عمل تک (Ethical Mindset: From Vision to Practice)‘ کے عنوان سے یہ سروے ایک ہائی پروفائل ایونٹ میں کیا گیا جس میں کراچی سے تعلق رکھنے والے کارپوریٹ لیڈرز شریک تھے۔ یہ سروے پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر میں اخلاق اور گورننس کے طریقوں کی موجودہ حرکیات کا مجموعی منظر پیش کرتا ہے۔کراچی میں ہونے والے اس افتتاحی ایونٹ میں کارپوریٹ سیکٹر اور اکاو¿نٹنسی کے پیشے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی جن میں انگلش بسکٹ مینوفیکچررز (پرائیویٹ) لمٹیڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، ڈاکٹر زیلاف منیر، پیپل اینڈ بزنس ایڈوائزری، ایچ آر ایس جی، کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، عامر نیازی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہیڈ آف مارکیٹنگ اینڈ بزنس ڈیویلپمنٹ، رائدہ لطیف، ٹی سی ایس ہولڈنگز (پرائیویٹ)لمٹیڈ کے چیئرمین، خالد اعوان، اے ایف فرگوسن اینڈ کو کے سینئر ٹیریٹری پارٹنر، شبر زیدی اور ڈیلوئٹ کی پارٹنر، آڈٹ اینڈ ایشورنس حنا صادق شامل تھیں۔ایونٹ کے دوران کلیدی خطاب کرنے والوں میں ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ (ڈی ایف آئی ڈی) کی ہیڈ آف بزنس انٹیگریٹی انیشی ایٹو، ہیڈ میگ چائلڈ Hedd Megchild))ور اے سی سی اے کے ریجنل ہیڈ آف پالیسی، ایم ای ایس اے، عارف مسعود شامل تھے۔اپنے تحریری پیغام میں اے سی سی اے کی چیف ایگزیکٹو ہیلن برانڈ نے کہا:”اے سی سی اے کی بنیادی ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس کے ارکان اخلاقیات اور پروفیشنلزم کے اعلیٰ ٰترین معیار کے مطابق کام کریں اور ہم قدردانی کے حصول کے لیے قائدانہ کردار بھی ادا کرتے ہیں اور پوری کاروباری دنیا میں اخلاقی طریقے اختیار کرتے ہیں اور ان پر کاربند رہتے ہیں۔ اخلاقیات ایک پیچیدہ ایکوسسٹم ہے جو ہر شخص سے اور ہر معاملے میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتاہے اور اس میں اقدار مشترکہ ہوتے ہیں اور ہم آہنگی بھی مشترکہ پائی جاتی ہے۔“اپنے افتتاحی کلمات میں انگلش بسکٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پاکستان بزنس کونسل کی رکن، ڈاکٹر زیلاف منیر نے کہا:”سی ای آر بی پاکستان بزنس کونسل کا پہلا آو¿ٹ ریچ اقدام ہے جس کا مقصد پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے سائز کے کاروباری اداروں میں صلاحیت اور قابلیت پیدا کرنا ہے۔ سی ای آر بی کا مشن اور ویژن پاکستان بزنس کونسل کے رکن کی حیثیت سے مطابقت رکھتا ہے اور اسے ورلڈ اکنامک فورم کے کمپیکٹ فار ریساپنسو اینڈ ریسپانسبل لیڈرشپ(Compact for Responsive & Responsible Leadership) کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔“

مزید : راولپنڈی صفحہ آخر