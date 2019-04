لوری لائٹ فٹ ُ شکاگو کی پہلی سیاہ فام خاتون میئر لوری لائٹ فٹ ُ شکاگو کی پہلی سیاہ فام خاتون میئر

ناصرہ عتیق

آٹھ روز قبل،20اپریل 2019ء کو امریکہ کے ایک اہم اور بڑے شہر شکاگو میں میئر کا حلف اٹھانے والی لوری لائٹ فٹ Lori Lightfoot) اس عہدے پر منتخب ہونے والی دوسری خاتون اور پہلی سیاہ فام عورت ہے۔ لَوری شکاگو کی 56ویں میئر ہے۔ اس نے 13امیدواروں کے مقابلے میں یہ انتخاب جیتا ہے،جبکہ امیدواروں کی اکثریت شہر میں گہرا اثر و رسوخ رکھنے والی تھی۔لوری کے لئے یہ انتخاب ایک امتحان تھا تاہم چند ہفتوں ہی میں اس نے میدان قابو میں کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا۔

”ہمارے مقابلے میں طاقت ور مفادات تھے۔ ہم ایک طاقتور مشینری کے خلاف اور ایک طاقتور میئر کے مقابلے میں تھے۔ یہ موقعہ کسی نے ہماری جھولی میں نہیں ڈالا“۔

لوری کا کہنا ہے کہ وہ اندرونِ خانہ سیاست کے تریاق کا کام کرے گی۔ اس نے اپنی انتخابی مہم دیانت داری اور صاف ستھرے طریقے سے چلائی یہاں تک کہ مہم کے لئے ملنے والی ایک چندے کی رقم جس کی شفافیت پر اسے شک تھا، اس نے علی الاعلان خیرات میں دے دی تھی۔ شکاگو کی ایک خاتون سیاستدان نے کہا۔

”یہ الیکشن شکاگو کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن تبدیلی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں قوت مل گئی ہے“۔

شکاگو ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے بڑے اور اہم شہروں میں ایک ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن کا آغاز اسی شہر سے ہوا تھا۔ وسیع و عریض مشی گن جھیل کے کنارے واقع اس دلکش شہر میں بہت سی قومیں اپنے سماج اور اپنی ثقافتوں کی نمائندہ خوبیوں کے ساتھ امن و سکون سے مل جل کر رہ رہی ہیں۔ جھیل کے ساتھ ساتھ رواں سڑک لیک شور ڈرائیور (Lake Shore Drive) کہلاتی ہے جو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے۔ جس طرح نیویارک شہر کی تعمیرات میں عظمت اور دبدبے کی جھلک دکھائی دیتی ہے اور واشنگٹن ڈی سی کی عمارتوں میں تمکنت اور جاذبیت پائی جاتی ہے اسی طرح شکاگو شہر کی تعمیرات دلکشی اور جمالیاتی حِس لئے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں امارت اور غربت دونوں اپنے واضح خطوط کے ساتھ عیاں ہیں۔ شکاگو کی آبادی 2.7 ملین نفوس پر مشتمل ہے۔ گزشتہ برسوں کی نسبت اگرچہ جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم 2018ء میں 550 قتل کی وارداتیں ہوئی تھیں جو نیویارک اور لاس اینجلس جیسے بڑے شہروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہیں۔ شہر کے مسائل بے پناہ ہیں جن میں سیاہ فام آبادی زیادہ الجھی ہوئی ہے۔انہیں لوری لائٹ فٹ کی صورت میں امید کی روشنی دکھائی دی ہے جس کا نعرہ ہے۔

Its a news day Chicago. We arebringing in the light.

”اب نیا دن ہے شکاگو! ہم روشنی لے کر آ رہے ہیں“۔

میئر لوری لائٹ فُٹ ایک منجھی ہوئی خاتون سیاستدان ہے۔ وہ ڈیمو کریٹ پارٹی کی رکن ہے۔ قابل ستائش قائدانہ صلاحیتوں کی مالک ہے۔ لوری لائٹ فٹ 4 اگست 1962ء کو اوہائیو میں پیدا ہوئی تھی تاہم اس کی زندگی شکاگو کے مغربی جانب گزری جہاں سفید فام باشندوں کی آبادی زیادہ تھی۔ لوری وکالت کے پیشہ سے وابستہ ہے۔ اس نے شکاگو میں کئی سرکاری عہدوں پر کام کیا ہے۔ وہ شکاگو پولیس بورد کی صدر اور شکاگو پولیس اکاٹنٹ بلیٹی ٹاسک فورس کی چیئرمین رہ چکی ہے۔

لوری لائٹ فُٹ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ چار بچوں میں وہ سب سے چھوٹی تھی۔ ہائی سکول میں وہ تین بار کلاس کی صدر منتخب ہوئی تھی۔ ہائی سکول ہی میں اس نے لنچ کا ایک بائیکاٹ کامیابی سے ترتیب دیا تھا جس میں بچوں کو ناقص پیزا فراہم کیا جاتا تھا۔ لوری نے سکول بینڈ میں بگل بجانے کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ اسے باسکٹ بال کھیلنا بہت پسند تھا اور وہ ائر بک (Year Book) کی ایڈیٹر بھی رہی تھی۔

اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اس نے مشی گن یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ بی اے اور یونیورسٹی آف شکاگو سے قانون کی ڈگری JD (جیورس ڈاکٹر) حاصل کی۔ لوری کے والدین اس کی تعلیم کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ لہٰذا لوری نے پڑھائی جاری رکھنے کے لئے متعدد ملازمتیں اختیار کیں۔ دورانِ تعلیم گرمیوں کی تعطیلات میں اسے ایک فیکٹری میں بھی کام کرنا پڑا تھا۔ تاہم لوری لائٹ فٹ نے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ دن گزارے اور بالآخر کامیابی و کامرانی حاصل کی۔ لوری لائٹ فٹ ابھی انڈر گریجویٹ تھی جب اس کا بھائی ایک بنک ڈکیتی میں پکڑا گیا۔ لوری کا کہنا ہے کہ اس نے قانون کی تعلیم اس لئے حاصل نہیں کی کہ اس کا بھائی جرم میں ملوث ہے بلکہ اس لئے حاصل کی کہ اس سے شخصی اور مالی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔

لوری لائٹ فٹ امورِ منصبی میں احتساب اور شفافیت کی شدت سے قائل ہے۔ میئر بننے کے بعد اس کے سامنے مسائل کا انبار ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ یقین کامل، دیانت داری اور عزم صمیم کے ساتھ مصائب دور اور پریشانیاں حل کی جا سکتی ہیں۔ وہ شکاگو کے ان علاقوں پر توجہ دینا چاہتی ہے جو پسماندہ اور ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ لوری کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ ان امیدوں پر پورا اترے گی جو شکاگو کے رائے دہندگان نے اس سے وابستہ کر رکھی ہیں۔

