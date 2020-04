جنگی جنون میں مبتلا بھارت کی ایل او سی پر فائرنگ سے پاک فوج کے لانس نائیک سمیت 3شہید

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی فورسز کی جانب سے لائن آف کنٹرول پریک بار پھر اشتعال انگیزی کی گئی ہے۔ نجی ٹی وی 92 نیوز نے آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے فائر بندی انتظام کی شدید خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں پاک فوج کے لانس نائیک علی باز شہید ہوگئے ہیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائیک علی باز کی عمر 34 سال تھی جبکہ ان کا تعلق کرک سے تھا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے رکھ چکری سیکٹر میں جان بوجھ کر شہری آباد ی کو نشانہ بنایا۔ کرنی گاوں میں بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک سولہ سالہ لڑکی اور 52سالہ خاتون بھی شہید ہوئیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے دس سالہ بچہ اور 55 سالہ خاتون زخمی بھی ہوئیں۔دونوں زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں فوج کے زیر انتظام چلائے جانے والے ہسپتال میں داخل کردیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

بھارتی فورسز نے کیلر اور رکھ چکری سیکٹرز میں پاک فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔بھارتی فورسز کی جانب سے خودکاراسلحے کا استعمال کیا گیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا جس سے اس کی متعدد فوجی چوکیاں تباہ ہونے اور اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔

خیال رہے بھارت کی جانب سے یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ایک ایسے موقع پر کی گئی ہے جب چند گھنٹے قبل ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا تھا کہ بھارت کی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔

COAS visited forward troops along Line of Control (LOC), briefed about latest situation, Indian troops frequent #CFVs deliberately targeting innocent civilians along LOC and Pakistan Army’s response.#COAS lauded officers & men for continued vigilance and professionalism. (1/3) pic.twitter.com/O0zNWKEr1h