دنیا بھرمیں کلینیکل ٹرائل کے بعد کورونا وائرس کیخلاف موثر دوا مل گئی،امریکی حکام نے اب تک کا سب سے بڑا دعویٰ کردیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا کو اس وقت جس چیز کا سب سے زیادہ شدت سے انتظار ہے وہ ہے کورونا ویکسین،اور امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ریمڈیسیور نامی دو اسے کووڈ 19کے مریض صحتیاب ہوسکتے ہیں۔ امریکیوں کے مطابق اس حوالے سے ان کے پاس واضح ثبوت بھی موجود ہیں۔

امریکی حکام کے مطابق مذکورہ دوا کے دنیا بھر کے مختلف ہسپتالوں میں کلینیکل ٹرائل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریمیڈیسیور کورونا وائرس کی علامات کے دورانیے کو 15 سے 11 دنوں تک محدود کر دیتی ہے۔

امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکا میں اس دوا کی ہنگامی بنیادوں پر استعمال کی منظوری دی جاسکتی ہے۔

The US Food and Drug Administration plans to announce an emergency-use authorization for remdesivir, an investigational coronavirus treatment, according to the New York Times https://t.co/BEsB4wmrbP