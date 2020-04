رشی کپور بھی دنیا چھوڑ گئے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کے نامور اداکاررشی کپور ممبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کرگئے۔ رشی کپور کی عمر سڑسٹھ سال تھی انہیں گزشتہ روز انہیں سانس کے مسئلے کے باعث ہسپتال منتقل کیاگیاتھا۔

رشی کپور کے انتقال کی خبر بالی ووڈ سپر سٹار امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ رشی چلے گئے۔ میں یہ سن کر بکھر گیا ہوں۔

رشی کپور کے بھائی رندھیر کپور کا کہنا تھا کہ انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہیں سٹی ہسپتال منتقل کیاگیا۔

رشی کے انتقال سے قبل انڈین میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رندھیر کپور نے کہا کہ رشی کپورکینسر کے عارضے میں مبتلا تھے جبکہ انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہورہی تھی جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال منتقل کیاگیا۔

خیال رہے کپور خاندان سے تعلق رکھنے والے رشی نے بالی ووڈ میں درجنوں کامیاب فلمیں کی ہیں۔

رشی کپور کا انتقال بھارتی فلم انڈسٹری بالی ووڈ کو گزشتہ دو دنوں مین ہونے والادوسرا بڑا نقصان ہے۔ گزشتہ روز بالی ووڈ کے لیجنڈ اداکار عرفان خان بھی وفات پاگئے تھے۔ انہیں بڑی ا?نت میں انفیکشن کی وجہ سے ا?ئی سی یو میں منتقل کیاگیاتھا تاہم وہ جانبر نہ ہوسکے۔

عرفان کے بعد رشی کے انتقال پر بھارتی فلم انڈسٹری کے مداح غم سے نڈھال ہیں۔

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away ..

I am destroyed !