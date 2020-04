"سندھ کا کھاتا ہے ، سندھ میں پلتا ہے اور ۔۔۔" پی پی رہنما نثار کھوڑو نے کورونا ...

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو نے کورونا وائرس میں مبتلا گورنر سندھ عمران اسماعیل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نثار کھوڑو کا بیان سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔

اپنے ایک ویڈیو پیغام میں نثار کھوڑو نے کہا کہ پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ایک جاہل حکمران ملا ہے جس نے خود سے بھی بڑا جاہل گورنر بنایا ہے۔ جس نے سندھ میں رہتے ہوئے ، سندھیوں کی بے عزتی کرتے ہوئے انہیں ان پڑھ جاہل کہا ۔

نثار کھوڑو نے کہا "متعصب گورنر سندھیوں سے معافی مانگیں، سندھ کا کھاتا ہے، سندھ میں پلتا ہے اور سندھیوں کے بارے میں یہ بات کرر ہا ہے ، اس سے کوئی گری ہوئی بات ہو نہیں سکتی۔"

خیال رہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کورونا ٹیسٹ پازیٹو آنے کے بعد کہا تھا کہ انہیں یہ وائرس اندرون سندھ کے دورےکے دوران منتقل ہوا ہے۔ اندرون سندھ کے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہ میرے قریب آئے اور مجھے کورونا منتقل ہوگیا۔

دوسری جانب نثار کھوڑو کا بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا ہے۔ ٹوئٹر پر " نثار کھوڑو معافی مانگو" کے نام کا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔

Nisar Khuhro didn’t even respect the essence of Ramadan while blatantly lying about a fabricated statement associated to Governor Sindh. If you have some shame, apologize to the nation for misguiding them with falsehood.

#نثارکھوڑو_معافی_مانگو pic.twitter.com/GhcAEVdOMS