لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کی اداکارہ زینب قیوم بھی کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ سے خوفزدہ ہوگئی ہیں اور اب تک وہ11 کورونا ٹیسٹ کرواچکی ہیں۔

اداکارہ زینب قیوم نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کورونا کے تیزی سے پھیلاؤکے دوران ہونے والے اپنے تجربے کو شیئر کیا ہے۔

زینب قیوم نے ٹوئٹر پر لکھا کہ ایک اداکارہ ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اُنہیں کورونا کے سخت ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام کے لیے جانا پڑتا ہے۔

honestly, as an actor, i dont have a choice but to go to work where we work under the strictest SOPs. i havent met anyone apart from my costars on set for fear of being a silent carrier since last year. have had 11 covid tests (all neg????????)plz dont host/attend social events????????????