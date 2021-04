16سال بعد انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا فیصلہ ، کرکٹ مداحوں کے لیے بڑی خبر آگئی 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا فیصلہ کرلیا گیا ،وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بتا یا ہے کہ 16سال بعد اس سال اکتوبر میں انگلش کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی اور اگلے سال انگلش ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے آئے گی۔مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فواد چوہدری نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر سے ملاقات کر رہے ہیں ۔

اعلامیے کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کا کہنا تھاکہ رواں سال کی دوسری ششماہی میں برطانوی مینز اور ویمنز کرکٹ ٹیموں کے دورہ پاکستان کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس دوران برطانوی میوزیکل بینڈ بھی پاکستان کا دورہ بھی کرے گا۔اس پر وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھاکہ برطانوی کرکٹ ٹیموں اور میوزیکل بینڈ کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کرتے ہیں، کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والوں کیلئے یہ ایک اچھی خبر ہے، اس سے شہریوں کو مزید تفریج کا ماحول میسر آئے گا۔

Lovely meeting my friend ⁦@CTurnerFCDO⁩ Extremely delighted to know that after the gap of sixteen years,October this year English Cricket Team will be visiting Pak and next year again for a full test series,we have come a long way from the devastating attack on SL team pic.twitter.com/dqb8oms19c