 وزیر اعظم کی زیر صدارت سی پیک منصوبوں میں پیشرفت کا جائزہ اجلاس ، آرمی چیف کی بھی شر کت 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے نہ صرف سابقہ حکومت کے شروع کردہ منصوبوں کو مکمل کیا بلکہ اڑھائی سالوں میں بڑی تعداد میں اہم منصوبوں کو مکمل کرنے میں کامیاب رہی، سی پیک منصوبوں کو ہر قیمت پرمقررہ وقت پر مکمل کیا جائے گا، سی پیک ہر آزمائش میں پوری اترنی والی پاک چین لازوال دوستی کا ثبوت ہے، انڈسٹریلائزیشن اور بالخصوص برآمدات میں اضافے اور درآمدات میں کمی کےلئے متبادل ذرائع اختیار کئے جائیں، عنقریب نوجوانوں کےلئے انڈسٹریلائزیشن اور زراعت سے منسلک منصوبوں میں انگنت نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونگے .

انہوں نے ان خیالات کا اظہارسی پیک منصوبوں میں پیشرفت کے حوالے سے اعلی سطح جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا ،آرمی چیف جنرل قمرجاویدباجوہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ، وزیر توانائی حماد اظہر ، وزیر خزانہ شوکت فیاض ترین ، وزیر برائے صنعت مخدوم خسرو بختیار ، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ، وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داﺅد ، مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف ، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ عاطف بخاری ، چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل (ر)عاصم سلیم باجوہ اور دیگر اعلی عہدیداروں نے بھی اجلاس میں شرکت کی.

اجلاس میں وزیر اعظم کو سی پیک منصوبوں میں پیشرفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی،انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ پروجیکٹس کےبارے میں بریفنگ دیتے ہوئے اجلاس کے شرکاءکو بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے نہ صرف پچھلی حکومت کے شروع کردہ منصوبوں کو مکمل کیا بلکہ اڑھائی سالوں میں بڑی تعداد میں اہم منصوبوں کو مکمل کرنے میں کامیاب رہی، قطع نظر اس سے کہ کسی نے بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے ، بیشتر منصوبے موجودہ حکومت نے مکمل کرلئے ہیں، خصوصی اقتصادی زون بشمول رشکئی ، دھابیجی ، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی اور گوادر انڈسٹریل زون غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کو راغب کررہے ہیں.

اجلاس کے شرکاءکو آگاہ کیا گیا کہ چین زراعت کے شعبے اور مویشیوں میں تعاون بڑھا رہا ہے،وزیر اعظم عمران خان نے جاری منصوبوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سی پیک منصوبوں کو ہر قیمت پرمقررہ وقت پر مکمل کیا جائے گا.

وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک ہر آزمائش میں پوری اترنی والی پاک چین لازوال دوستی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انڈسٹریلائزیشن اور بالخصوص برآمدات میں اضافے اور درآمدات میں کمی کےلئے متبادل ذرائع اختیار کئے جائیں، عنقریب نوجوانوں کےلئے انڈسٹریلائزیشن اور زرعت سے منسلک منصوبوں میں انگنت نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونگے۔

