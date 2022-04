بھارتی پنجاب میں خالصتان کے حق میں مظاہرے، کرفیو لگا دیا گیا

پٹیالا (ویب ڈیسک) بھارتی پنجاب کے شہرپٹیالا میں سکھوں کے الگ وطن خالصتان کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں پرہندوانتہاپسندوں کے حملوں اورجھڑپوں کے بعد کرفیو نافذ کردیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست پنجاب کے شہرپٹیالا میں خالصتان کے حامیوں اورمخالفین میں جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ پٹیالا میں کرفیو نافذ کرکے انٹرنیٹ اورموبائل سروس بند کردی گئی۔ خالصتان کے حامیوں نے نے تلواریں ہاتھ میں لے خالصتان زندہ باد اور راج کرے گا خالصہ کے نعرے بھی لگائے۔

This is from Punjab.

Khalistanis with swords chanted Khalistan Zindabad.

Stones were hurled and swords were brandished as two groups clashed in Patiala.

The incident happened when the Shiv Sena was carrying out a march against Khalistani groups in Patiala. pic.twitter.com/sLj6iqDFyJ