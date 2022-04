پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے چیف الیکشن کمیشن کے نام پیغام جاری کر دیا 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہنا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر عہدے پر رہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے نام پیغام جاری کیا جس میں لکھا کہ یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ زیادہ دیر تک عہدے پر براجمان رہیں ، آپ کچھ اچھا کرنے کے لیے بہت عرصے تک عہدے پر رہے لیکن شاید ہی کچھ اچھا کیاہو۔

Message for CEC:"It is not fit that you should sit here any longer. You have sat here too long for any good you have been doing lately … In the name of God GO!" - originally Cromwell! We have most biased CEC who needs to go. #الیکشن_کراو_پاکستان_بچاو