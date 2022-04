بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، وزارت توانائی نے بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ملک بھر میں جاری بجلی کے بدترین بحران کے دوران وزارت توانائی نے کل سے لوڈ شیڈنگ میں کمی کی نوید سنادی۔

وزارت توانائی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یکم مئی سےبجلی کی پیداوار میں تقریباً 2000 میگاواٹ اضافہ کردیا جائے گا۔ وزارت توانائی کے مطابق اس اقدام کے بعد ملک کےزیادہ ترعلاقوں میں لوڈ شیڈنگ 50 فیصد کم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس میں بتدریج کمی ہو گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے وعدے کی تکمیل شروع کر دی ہے ۔

Ministry of Power will Inshallah enhance generation by nearly 2000MW from 1st May.

Load-shedding in most areas would be 50% less tomorrow & will continue to decline thereafter, except in low-recovery feeders.

PM Shehbaz Sharif has begun delivering on his pledge.@kdastgirkhan