صرف ایک ہفتے میں کتنی مہنگائی ہوئی؟ حماد اظہر نے چشم کشا اعداد و شمار پیش کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 50 فیصد اشیائے خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوچکا ہے، امپورٹڈ حکومت کو گورننس کا کچھ پتا نہیں ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں حماد اظہر نے کہا کہ صرف ایک ہفتے کے اندر ٹماٹر 42.85 فیصد، پیاز 13.11 فیصد، انڈے 3.67 فیصد اور چکن 2.02 فیصد مہنگا ہوچکا ہے۔ مسور کی دال کی قیمت میں 1.46 فیصد، فی کلو گھی 1.26 فیصد اور چاول کی قیمت 1.08فیصد بڑھی ہے۔

Tomatoes up 42.85%, Onions up 13.11%, Eggs up 3.67%, Chicken up 2.02%, Pulse Masoor up 1.46%, Vegetable Ghee 1 kg up 1.26%, Cooked Daal up 1.18%, Vegetable Ghee 2.5 kg up 1.15% Rice up 1.08% Soap up 2.06%

50 % of food basket prices increased in just a week's time.

انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کو گورننس کا کچھ پتا نہیں ہے، کوئی واضح سمت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان مستحکم شرح نمو سے سٹیگ فلیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے سٹیگ فلیشن کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اس معیشت کیلئے استعمال کیا جاتا ہے جہاں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہو اور شرح نمو انتہائی کم ہوجائے۔

Imported Regime is clueless on governance. Due to their lack of direction, Pakistan is fast heading from a period of Sustainable Growth towards Stagflation.

The term Stagflation means an economy that suffers from High Inflation & Low Growth. #MarchAgainstImportedGovt