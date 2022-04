بابر اعظم کی عمرہ ادائیگی کے بعد نئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل

مدینہ منورہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کی عمرہ ادائیگی کے بعد نئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں بابراعظم نے عمرہ ادائیگی کے بعد اپنی نئی تصوریر شیئر کی ہے جس میں انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔تصویر کے کیپشن میں کرکٹر نے لکھا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ کے پہلے گھر کی دہلیز پر حاضری نصیب ہوئی اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مسجد الحرام میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ٹھہرا۔

Blessed to be at the doorsteps of the first house of Allah SWT. ????

Meri khush qismati dekho k mehmaane Haram Tha’ira ????#Umrah #RamadanMubarak pic.twitter.com/FPjXadeCQh