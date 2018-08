وزیراعظم عمران خان کا وفاقی وزراءکیساتھ جی ایچ کیو کا دورہ،آرمی چیف نے استقبال کیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراءکے ہمراہ جی ایچ کیو کا دورہ کیا،جی ایچ کیو پہنچنے پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔

پاک فوج کے تعلقات عامہ کے شعبہ آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم پاکستان عمران کان نے وفاقی وزراءکے ساتھ جی ایچ کیو کا دورہ کیا،اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کا استقبال کیا۔

آئی ایس پی آر کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک،وزیرخزانہ اسد عمر،وزیراطلاعات فواد چودھری اوروزیرمملکت داخلہ بھی وزیراعظم کےساتھ ہیں،آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کودفاع،اندرونی سلامتی اورپیشہ ورانہ امورپربریفنگ دی جائے گی ۔

Prime Minister Imran Khan arrived to visit GHQ. Received on arrival by COAS. PM being briefed on defence, internal security and other professional matters.

Ministers of Defence, Foreign Affairs, Finance, Information and Minister of State for Interior are accompanying the PM.