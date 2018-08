پاک نیوی نے مارگلہ کی پہاڑیوں پرپودا لگادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نیوی کے تحت شجرکاری مہم کاآغاز ہو گیا،مہم کا آغازنیول چیف ایڈمرل ظفر عباسی نے مارگلہ کی پہاڑیوں پرپودا لگا کرکیا۔

سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل ظفر عباسی کے مطابق پہلے مرحلے میں 1 لاکھ پودے لگائے جائیں گے،ہر پودے پر نمبر ہوگا اور اس کی مسلسل نگہداشت کی جائے۔

سربراہ پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی سے کراچی کے شہری متاثر ہو رہے ہیں،شمالی علاقہ جات میں بھی درختوں کو ایندھن بنانے سے روکنا چاہئے۔

انہوں نے ساحلی علاقوں پر 20 لاکھ مینگرووز لگا نے لا ارادہ ظاہر کیا ہے۔

واضح رہے کہ پاک بحریہ کی ملین ٹری شجر کاری مہم بھرپور انداز میں جاری ہے۔ مہم کے تحت پہلے مرحلے میں ایک لاکھ پودے 15 ستمبر تک لگائے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 15 فروری سے 15 اپریل 2019 تک پودے لگائے جائیں گے۔

تیسرے مرحلے میں 15 جولائی سے 15 ستمبر 2019 تک پودے لگائے جائیں گے جس کے بعد آخری مرحلے میں 15 فروری 2020 سے 15 اپریل تک 4 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔

