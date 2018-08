تحریک انصاف کے کس رہنماء نے سرکاری خرچ پر بیرون ملک 32 لاکھ روپے کا علاج کروایا، دیگر کون کونسے سیاستدان شامل ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کے دور میں ارکان پارلیمنٹ اور سرکاری ملازمین کے بیرون ملک علاج پر خرچ کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔

نجی ٹی وی چینل پبلک نیوز کے مطابق سابق وزیراعظم نوازشریف کے دورحکومت میں ایم کیو ایم کے سینٹر رشید گوڈیل کے بیرون ملک علاج پر 31 لاکھ 80 ہزارروپے خرچ ہوئے جبکہ مسلم ن لیگ کے سینٹرمشاہد اللہ خان کے علاج پر27 لاکھ 55 ہزار208 روپے خرچ ہوئے۔

اسی طرح رکن پارلیمنٹ صاحبزادہ نذیر سلطان کے علاج پر30 ہزار امریکی ڈالر،سابق آئی جی پولیس وجاہت لطیف کے علاج پر 26 لاکھ 55 ہزار496 روپے خرچ ہوئے۔

لیاقت علی شاہ ڈپٹی سیکرٹری کے علاج پر 15 ہزارامریکی ڈالر،عبدالمالک غوری کے علاج پر 1630 امریکی ڈالرجبکہ پروین نامی خاتون کے علاج پر 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔

واضح رہے کہ چند مہینے پہلے رشید گوڈیل ایم کیو ایم کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوچکے ہیں۔

بیرون ملک علاج کس کس نے کرایا؟ نام ایوان میں پیش

Which of the public officials sought foreign medical treatment? Names presented in the House#PublicNews

Live Streaming Link: https://t.co/Ez10w7oQFR pic.twitter.com/5IzVskWpPP