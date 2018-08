اینڈرائیڈ سمارٹ فون کا لاک لگ جائے اور پیٹرن آپ بھول جائیں تو کھولنے کا آسان طریقہ جانئے اینڈرائیڈ سمارٹ فون کا لاک لگ جائے اور پیٹرن آپ بھول جائیں تو کھولنے کا آسان ...

نیویارک(نیوز ڈیسک)اپنے ذاتی ڈیٹا کے تحفظ کے لئے ہم اپنے اینڈرائیڈ سمارٹ فون پر PIN، پاسورڈ، یا پیٹرن بطور لاک استعمال کرتے ہیں، اور ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ پاسورڈ جتنا مشکل ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکل پیٹرن یا پاسورڈ لگا کر ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اگر ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسے کھولنے کا ایک آسان طریقہ آپکے گوگل اکاﺅنٹ پر ڈیوائس منیجر کی صورت میں دستیاب ہے۔

ڈیوائس مینجر میں جانے کے لئے اپنے کسی دوسرے فون یا کمپیوٹر پر ویب پیج myaccount.google.com کھولیں اور اپنے فون سے منسلک گوگل اکاﺅنٹ میں لاگ ان کریں۔ یہاں آپ کو ڈیوائسز کی لسٹ دستیاب ہوگی جس میں سے اپنے لاک ہونے والے ڈیوائس کو منتخب کریں۔ اگلی سکرین پر آپشن ’lock your phone‘ پر کلک کریں۔ اب یہاں نیا پاسورڈ داخل کریں اور نیچے دئیے گئے ’lock‘بٹن پر کلک کریں۔

اب آپ لاک ہونے والے فون کو آن کریں اور اس پر نیا پاسورڈ استعمال کریں، جو آپ نے ابھی اپنے گوگل اکاﺅنٹ کے ذریعے سیٹ کیا تھا۔ آپ کا فون ’ان لاک‘ ہو جائے گا۔ آپ نئے پاسورڈ کو تبدیل بھی کرسکتے ہیں اور اس کی جگہ پیٹرن کا استعمال بھی کرسکتے ہیں۔

اس کے علاوہ ایک مزید آسان طریقہ بھی دستیاب ہے لیکن یہ اسی صورت میں کام کرے گا جب آپ نے اپنے فون پر ”گوگل اسسٹنٹ“ کو مناسب طور پر سیٹ اپ کررکھا ہو۔ گوگل اسسٹنٹ آپ کو 'unlock with voice' کی آپشن دیتا ہے۔ اس آپشن کے استعمال کے لئے آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کرتے ہیں جسے سن کر آپ کا فون ان لاک ہوجاتا ہے۔ اگر آپ نے گوگل اسسٹنٹ میں 'unlock with voice' کی آپشن سیٹ کررکھی ہے تو پاسورڈ یا پیٹرن بھول جانے کی صورت میں صرف اپنے ریکارڈ کئے گئے الفاظ، مثلاً 'ok google' گوگل بول کر آپ اپنے فون کو ’ان لاک‘ کرسکتے ہیں۔

