’میں 21 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اس آدمی کی محبت میں ڈوب گئی اور اس غلطی کی وجہ سے مجھے 35 سال جیل کی سزا سنادی گئی کیونکہ۔۔۔‘ ’میں 21 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اس آدمی کی محبت میں ڈوب گئی اور اس غلطی کی وجہ ...

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائیڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

لندن(نیوز ڈیسک) پُر آسائش زندگی ہر کسی کا خواب ہوتا ہے لیکن بعض ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کے لئے جرم کی راہ کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ساری عمر پچھتاوے میں گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہی برطانوی لڑکی نے انٹرنیٹ پر ایک غیر ملکی نوجوان سے دوستی کی اور پھر اس کی باتوں میں آ کر منشیات کی سمگلنگ جیسا خطرناک قدم بھی اٹھا لیا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ بہت ہی دردناک نکلا۔

برطانوی ٹی وی شو "Young, Dumb & Banged up in the Sun" میں انٹرویو دیتے ہوئے ایڈی بیکفرڈ نامی اس لڑکی نے بتایا کہ ’’اُس وقت میں 21 سال کی نوجوان لڑکی تھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے میں جمیکا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم تھا اور بہت جلد میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ مجھے آئے روز پھول بھیجتا تھا، چاکلیٹ، کپڑے، جیولری، پرفیوم، ہر قسم کے تحائف مجھے دیتا تھا۔ پھر ایک دن اُس نے مجھے جمیکا میں چھٹیاں گزارنے کی پیشکش کی جس پر میں بہت ہی خوش تھی۔ میری چھٹیاں بہت ہی شاندار گزریں۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا مزہ نہیں کیا تھا۔ واپسی پر اس نے مجھے ایک اور پیشکش کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ کوکین اپنے ساتھ لے کر برطانیہ جاؤں اور اس کے بدلے مجھے 10ہزارپاؤنڈ کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں لالچ میں آ گئی اور اس کی بات ماننے کے لئے تیار ہو گئی۔‘‘

ایڈی کے لئے یہ غلطی بہت خطرناک ثابت ہوئی، جس پر آج بھی اسے بہت پچھتاوا ہے۔ جمیکا سے روانگی کے متعلق اس نے بتایا کہ ’’میں کافی پراعتماد تھی اور کوکین لے کر سکیورٹی چیکنگ سے نکل گئی تھی۔ جب میں پوری طرح مطمئن ہو کر جہاز میں بیٹھی تھی تو تین سکیورٹی اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ سیدھے میری جانب آئے اور مجھے ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ میری طرح ایک اور لڑکی کو بھی کوکین دے کر بھیجا جا رہا تھا لیکن وہ سکیورٹی چیکنگ میں پکڑی گئی۔ اسے میرے بارے میں معلوم تھا اور اسی نے پولیس کو میرے متعلق بتایا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ طویل قید کی سزا میری منتظر تھی اور کوئی میرا مددگار نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جمیکا کی جیل میں گزارے اور یہ پچھتاوا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میرے جوانی کے دن کبھی مجھے واپس نہیں مل سکیں گے۔ ‘‘

مزید : ڈیلی بائیٹس