جی ایچ کیو میں ہونے والی میٹنگ کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اندر کیا ہوتا رہا؟ سوشل میڈیا پر تہلکہ مچ گیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے سینئر وزراءکے ہمراہ پاک فوج کے ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو کا دورہ کیا جس دوران وزیراعظم کو دفاع، اندرونی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ دی گئی۔

اس ملاقات کے حوالے سے خبریں تو کافی سامنے آئی تھیں تاہم اب چند تصاویر اور ویڈیوز بھی منظرعام پر آ گئی ہے جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ ویڈیو میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ لیتے اور اجلاس کے شرکاءسے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

PM visited GHQ. “Appreciated contributions & sacrifices of Pakistan Army in war against terrorism. “Pakistan is facing external and internal challenges but with support of the nation and through a cohesive national approach, we shall successfully overcome these”, PM. pic.twitter.com/YT5lG5VqyD