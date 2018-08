مالک کو بچانے کے لئے بہادر کتے نے سانپ سے لڑائی لے لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دیکھ کر واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے ہوجائیں گے مالک کو بچانے کے لئے بہادر کتے نے سانپ سے لڑائی لے لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ دیکھ ...

نیویارک(نیوز ڈیسک)کہتے ہیں کہ بہادری اور بے وقوفی میں معمولی سا ہی فرق ہوتا ہے، اور اس ’بہادر‘ کتے نے یہ بات ثابت کر دکھائی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ پیر کے روز امریکی ریاست ٹینسی سے تعلق رکھنے والی خاتون رکسانہ کارسن کے گھر میں ایک بڑا سانپ گھس آیا۔ رکسانہ جب لان کی جانب جا رہی تھیں تو اس سانپ کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئیں مگر اسی دوران اُن کا کتا اُن کی مدد کو آن پہنچا۔

اگرچہ یہ سانپ کافی بڑا اور خوفناک تھا مگر رکسانہ کے کتے جارج نے بڑی ہمت دکھائی اور اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران رکسانہ خوف کے عالم میں جارج کو پیچھے ہٹنے کو کہتی رہیں مگر وہ تو سانپ سے نمٹنے کے لئے بے تاب ہو رہا تھا۔ کچھ تگ و دو کے بعد کتنے نے سانپ کو اپنے منہ میں دبو چ لیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اُس کی توقع بیچاری رکسانہ کو ہرگز نہیں تھی۔

کتے نے سانپ کو پکڑ کر اپنی مالکن کی جانب دوڑ لگا دی، جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہی تھیں۔ وہ رکسانہ کے پاس پہنچا اور سانپ کو اُن کی جانب اچھال دیا، جس پر انہوں نے چیختے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ شاید کتا اُنہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اُس نے کارنامہ سرانجام دے ڈالاہے، گویا کہنا چاہ رہا ہو کہ’’لیجئے مالکن، یہ بدمعاش آپ کے قدموں میں حاضر ہے!‘‘

رکسانہ نے یہ واقعہ ویڈیو کلپ کی صورت میں اپنے فیس بک پیج پر شئیر کیا ہے۔ یہ ویڈیو ''My dog threw a snake at me'' کے نام سے فیس بک پر شئیر کی گئی ہے اور اب تک اسے 26 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔

مزید : ڈیلی بائیٹس