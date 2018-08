ایشین گیمز میں قومی ہاکی ٹیم کو شکست دینے والی جاپانی ٹیم کے گول کیپرز کی تربیت کس نے کی تھی؟ایسا نام سامنے آگیا جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشین گیمزکے سیمی فائنل میں جاپان کے دونوں گول کیپرزنے شاندارکھیل کامظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان ہاکی ٹیم کے فاروڈر لائن کے تابڑ توڑ حملوں کو ناکام بناکر اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا ،لیکن ان کی تربیت کس نے کی تھی ایسے شخص کا نام سامنے آگیا کہ آپ کے لئے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا ۔

نجی ٹی وی چینل” جیو نیوز“ کے مطابق جاپان کے گول کیپرز نے جس شاندار کھیل کا مظاہر ہ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو شکست دی اس کے پیچھے بھی پاکستان کے سابق کھلاڑی کا ہاتھ ہے ،سیمی فائنل میں پاکستان کی فارورڈلائن کوناکام بنانےوالے جاپانی گول کیپرزکی تربیت 2010میں پاکستان کوایشین گیمزجتوانے والے گول کیپرسلمان اکبرنے کی۔

اس حوالے سے سابق گول کیپرسلمان اکبر نے کہا کہ مجھے اپنے زیرتربیت رہنے والے جاپانی گول کیپرز کی کارکردگی پر فخر ہے، جاپان کے کھلاڑی محنت کرنے والے ہیں وہ اپنے سکھانے والوں کی عزت کرتے ہیں ۔تم لوگوں نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ،تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ تم جاپان کی دیوار ہو ،آج تم نے تاریخ رقم کر دی ہے ۔

You guys made me proud today and proved that you are the wall of ???????? U guys created history and I am also proud to be part of it.Good luck for the final #AsianGame2018 #goalkeepersareamazingpeople @SiggyAikman pic.twitter.com/GKbdhF9UHJ