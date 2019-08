وزیراعظم عمران خان نے نریندر مودی کو اعزاز دینے والے امارتی ولی عہد کو فون گھما دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید النہیان سے رابطہ کر کے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹو ئٹر پر شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انہیں ٹیلی فون کال موصول ہوئی جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بڑھانے اور تازہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔خیال رہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا جہاں انہیں یو اے ای کے سب سے بڑے سول ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔

Mohamed bin Zayed receives a phone call from the Pakistan Prime Minister, discussing ways to enhance bilateral cooperation as well as the latest regional and international developments and issues of mutual interest.