وہی راستے ، وہی منزلیں، وہی گردشیں مہ و سال کی۔۔۔۔فواد حسن ٖفواد

وہی راستے ، وہی منزلیں، وہی گردشیں مہ و سال کی

وہی داستانِ جنونِ دل، وہی یاد چشمِ غزال کی

وہ بھٹک رہا ہے نہ جانے کیوں مری سوچ کے خم و پیچ میں

کہ وہ جو جانتا تھا گلی گلی مرے شہرِ فکر و خیال کی

اسی کشمکش میں اسیر ہوں، اُسے راز، دل کی خبر کروں

کہیں آبرو ہی گنوا نہ دوں میں خود اپنے دستِ سوال کی

یہ امیرِ شہر کا حکم ہے میں قفس کورشکِ چمن کہوں

وہی بُوئے گل پہ ہیں قدغنیں، وہی حسرتیں پُر وبال کی

ہوئے ایک سے مرے روز و شب وہ چلا گیا تو تلاش ہے

میرے دن کو مشعلِ مہر کی ، مری شب کو شمعِ ہلال کی

نہ وہ آشنا ہے نہ اجنبی، نہ ہی دور ہے نہ قریب ہے

سبھی دوریاں ، سبھی قربتیں میرے طلسمِ خیال کی

مرے ذہن و دل میں سما کے وہمن و تو کی حد سے گزر گیا

نہ اب انتظار کی کلفتیں، نہ اب آرزو ہے وصال کی

جو یہاں دیکھوں تو چاند ہے، جو قریب جاوں تو دشت ہے

یہ عجیب سی ہیں حقیقتیں تیرے شہرِ حسن و جمال کی

مرے دل میں کب سے مکیں ہے وہ مگر اجنبی سا ہے آج تک

جسے اپنے گھر کا پتہ نہیں اسے کیا خبر مرے حال کی

میں اسی سے فواد کیا کہوںغمِ زندگی کی حقایتیں

کہ مرے زوال کی داستاں ہے اسی کے اوجِ کمال سے

فواد حسن فواد

Wahi Raastay Wahi Manzlen Wahi Gardshen Mah o Saal Ki

Wahi Daastaan e Junoon e Dil, Wahi Yaad Chashm e Ghazaal Ki

Wo Bhattak Raha Hay Najaanay Kiun Miri Soch K Kham o Paich Men

Keh Wo Jo Jaanta Tha Gali Gali Miray Shehr e Fikr o Khayaal Ki

Isi Kahmakash Men Aseer HunUsay Raaz e Dil Ki Khabar Karun

Kahen Aabru Hi Ganwaa Na Dun Main Khud Apnay Dast e Sawaal Ki

Yeh Ameer e Shehr Ka Hukm Hay Main Qafass Ko Rashk e Chaman Kahun

Wahi Boo e Gull Pe Hen QadghanenWahi hasraten Par o Baal Ki

Huay AIk Say Miray Roz o ShabWo Chala Gia To Talaash Hay

Miray Din Ko Mashall e Mehr Ki ,Miri Shab Ko Sham e Hilaaal Ki

Na Wo Aashna Hay, Na Ajnabi, Na Hi Door Hay, Na Qareeb Hay

Sabhi Dooriaan , Sabhi Qurbaten Hen Meray Talism e Khayaal Ki

Miray Zehn o Dil Men Samaa K Woh Man Tao Ki Had Say Guza r Gia

Na Ab Intezaar Ki kaluften , Na ab Aarzu Hay Visaal Ki

Jo Yahaan Say Dekhun To Chaad Hay, Jo Qareeeb Jaaun To Dasht Hay

Yeh Ajeeb Si Hen HaqeeqatenTetay Shehr e Husn o Jamaal Ki

Miray Dil Men Kab Say Makeen Hay Woh Magar Ajnabi Sa Hay Aaj Tak

JisayApnayGh ar Ka ,Pta NahenUsay Kia Khabar Miray HaalKi

Main Usi Say FAWAD kia kahun Gham e Zindagi Ki Haqeeqten

Keh Miray Zawaal Ki Daastaan hay usi K mOj e Khayaal Men

Fawad Hasan Fawad