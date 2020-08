بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت انڈین ایئرفورس کی پائلٹ، فلمی پوسٹر سامنے آتے ہی پاکستان میں چائے پینے کی دعوت بھی آگئی

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار فیروز خان نے بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت کو ٹرول کرتے ہوئے انہیں پاکستان میں چائے پینے کی دعوت دے دی۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر فلم فیئر کے تصدیق شدہ اکاؤنٹ سے کنگنا رناوت کی نئی فلم ’تیجاس‘ کا پوسٹر شیئر کیا گیا جس میں کنگنا بھارتی فضائیہ کی یونیفارم پہنے لڑاکا طیارے کے سامنے کھڑی ہیں۔

new jets ?? I see ! Come over for chai sometime with us ???? @KanganaTeam https://t.co/aNwkd0Bw8f

فیروز خان نے اس پوسٹر پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ ’نئے لڑاکا طیارے؟ کبھی وقت نکال کر ہمارے ساتھ چائے پینے آئیں۔‘

خیال رہے کہ 27 فروری 2019 کو بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو پکڑ کر پاک فضائیہ کی جانب سے چائے پیش کی گئی تھی جسے انہوں نے ’ٹی از فنٹاسٹک‘ کہہ کر اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا تھا۔

فیروز خان کو اپنے اس ٹوئٹ پر پڑوسی ملک میں موجود مداحوں کی جانب سے خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور نہ ختم ہونے والی بحث کا آغاز بھی ہوا۔اس بحث کا جواب دیتے ہوئے اداکار نے لکھا میں ہمیشہ اس چیز پر لڑتا رہوں گا جو میرے خیال میں ٹھیک ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا سوچتا ہے۔

and that’s what I am now about to do at the cost of anything I will fight for what I think is right... I don’t care who thinks what. https://t.co/OU3DqGFdWd