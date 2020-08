تحریک انصاف کے رکن اسمبلی نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا

کراچی (ویب ڈیسک) ڈیفنس کلفٹن سے تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی نے بارشوں سے پیدا صورتحال پر صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی (ڈی ایچ اے) اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ (سی سی بی) کے آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔

جیونیوز کے مطابق تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی کا اپنے ویڈیو پیغام میں کہنا تھا کہ لوگوں کی کروڑوں روپے کی املاک کا نقصان ہوا ہے اور کوئی نکاسی آب کے لیے نہیں آیا، شہزاد قریشی نے وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ڈی ایچ اے کی صورتحال کا نوٹس لینے اور ڈی ایچ اے اور سی سی بی کے آڈٹ کا مطالبہ کرنے کا بھی کہا۔

ان کا کہنا تھا کہ ڈی ایچ اے فیز 7، 6، 4 اور بلیوارڈ مکمل ڈوبے ہوئے ہیں، متعلقہ ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، ڈیفنس اور کلفٹن کے علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے 3، 4 دن سے بحلی نہیں ہے، گھروں کے زیر زمین واٹر ٹینکس میں سیوریج کا شامل ہو گیا ہے، ہم نے ڈی ایچ اے اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ حکام کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ امدادی کام کیا جائے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے علاقوں کی ذمہ داری نہ سندھ حکومت کی ہے اور نہ ہی میئر کراچی کی۔

This was 26th street DHA Karachi, my neighborhood....this is why I was worried about my family, my father. What we have witnessed in Karachi today was apocalyptic in some ways. The true hurt & damage will be visible after the water recedes. Nothing but devastation. #KarachiRain pic.twitter.com/loWHBQ1rZC