لنچ کرنے کیلئے مریم نواز موٹروے پر رکیں تو وہاں موجود لوگوں نے کیا کیا؟ ویڈیو شیئر کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ لنچ کرنے کیلئے بھیرہ انٹرچینج پر رکیں تو وہاں موجود لوگ ان کے پاس جمع ہوگئے اور میاں نواز شریف کا حال پوچھتے رہے۔

مریم نواز نے ٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہیں موٹروے پر سفر کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ مریم نواز نے بتایا کہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران بھیرہ انٹرچینج پر قیام کیا اور لنچ کیا۔ اس دوران وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ ہمارے پاس آگئے اور میاں صاحب کی صحت کے بارے میں پوچھتے رہے۔

مریم نواز کے مطابق انٹرچینج پر کئی خاندان کراچی کے تھے جو یہ پوچھ رہے تھے کہ میاں صاحب کب واپس آئیں گے ، وہ چاہتے تھے کہ میاں صاحب واپس آئیں اور پاکستان کو ترقی کے سفر پر واپس لائیں۔

مسلم لیگ ن کی نائب صدر کا مزید کہنا تھا کہ آپ بھی جو بھی کرلیں مذہب کارڈ، غداری کارڈ استعمال کرلیں ، جھوٹے مقدمات بنالیں یا جیلوں میں ڈال دیں لیکن کام خود ہی بولتا ہے، ان چیزوں سے آپ میاں صاحب کی عزت کم نہیں کرسکتے۔ یہ میاں صاحب کے کاموں کا منہ بولتا ثبوت ہے جس کو نہ یہ چھپاسکتے ہیں اور نہ ہی مٹاسکتے ہیں۔

People love Nawaz Sharif more than ever before. They want him back, not only in Pak but in the driving seat to put Pak back on track. Literally everyone present at Bhera where I stopped for lunch flocked to me & inquired after MNS and pledged their support & affection. pic.twitter.com/mTmN3hXplZ