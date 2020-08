دوسرا ٹی 20، دھواں دار بلے بازی کرنے والے محمد حفیظ نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جارہے دوسرے ٹی 20 میچ میں دھواں دار بلے بازی کرنے والے محمد حفیظ نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا۔

تجربہ کار بلے باز محمد حفیظ نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی 20 میں 2 ہزار رنز مکمل کرلیے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے دوسرے پاکستانی ہیں ، ان سے پہلے شعیب ملک ٹی ٹوئنٹی میں 2 ہزارسے زائد رنز بناچکے ہیں۔

محمد حفیظ نے دوسرے ٹی 20 میں دھواں دار بلے بازی کرتے ہوئے 36 گیندوں پر 5 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 69 رنز بنائے ہیں، وہ پاکستان کی طرف سے اس میچ کے ٹاپ سکورر بلے باز ہیں۔ انہوں نے ثاقب محمود کو چھکا لگا کر 2 ہزار رنز کا سنگ میل عبور کیا۔

???? Mohammad Hafeez has become just the third ???????? player to score 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs ???? #ENGvPAK pic.twitter.com/577diSPFc3