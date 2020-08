”اس کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کرو “ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی شکست کے بعد شاہد آفریدی کا مطالبہ

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں وہاب ریاض کو ٹیم میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ وہاب ریاض کو ٹی 20 میچزکا تجربہ ہے انہیں تیسرے میچ میں ضرور کھیلانا چاہئے۔ان کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کی شکست پربہت دکھ ہوا، سکور اچھا ہونے کے باوجود باولنگ سائیڈ ہدف بچانے میں ناکام رہی۔

خیال رہے کہ انگلینڈ نے پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی سیریز کے دوسرے میچ میں پانچ وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔انگلینڈ نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا 196 رنز کا ہدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا گیا۔

Disappointing result, we posted a good score but the bowling failed to back the batsmen. Really feel Pakistan needed to play Wahab Riaz, if he is there he should be used considering his experience in T20 format. ????????should have taken control of the game, disappointing defeat.