بھارت میں غیر شادی شدہ جوڑوں کا پارک میں داخلہ بند

نئی دہلی (ویب ڈیسک) تفریحی پارکس میں خواتین کے ساتھ ہراسانی کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر بھارت کے ایک پارک کی انتظامیہ کی جانب سے اس مسئلے کا حل نکالا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے شہر حیدرآباد میں واقع پارک انتظامیہ کی جانب سے اخلاقیات کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے غیر شادی شدہ جوڑوں کے پارک میں داخلے کو بند کر دیا گیا۔

New low & new level of moral policing by Indira Park Mgmt in Hyd! A public park is an open space for all law abiding citizens, including consenting couples across genders. How can 'marriage' be criteria for entry! @GHMCOnline & @GadwalvijayaTRS this is clearly unconstitutional. pic.twitter.com/4rNWo2RHZE