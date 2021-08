نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز، شائقین کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ این سی او سی نے بڑا فیصلہ کرلیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر (این سی او سی) نے پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی ) کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوران تماشائیوں کے داخلے کی اجازت دیدی ہے۔

جیو نیوز کے مطابق این سی او سی کی جانب سے 25 فیصد شائقین کے داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔جن لوگوں کی ویکسی نیشن کا عمل مکمل ہوچکا ہے صرف وہی افراد سٹیڈیم میں داخل ہوسکیں گے۔راولپنڈی میں 4500 جبکہ قذافی سٹیڈیم لاہور میں 5500 شائقین کو داخلے کی اجازت ہوگی۔

BREAKING NEWS — NCOC has granted permission to Pakistan Cricket Board to allow 25% spectators in Pindi Cricket Stadium (4500) and Gaddafi Stadium Lahore (5500) during series against NewZealand. Only completely vaccinated spectators will be allowed to enter in stadium. #PAKvNZ