ارشد ندیم پر بے جا تنقید ، نیرج چوپڑا کے بعد محمد کیف بھی بھارتی میڈیا پر برس پڑے

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم پر بے جاتنقید بھارتی میڈیا کو مہنگی پڑگئی،نیرج چوپڑا کے بعد اب سابق بھارتی کرکٹر محمد کیف نے اپنے ملک کے میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے محمد کیف کا کہنا تھا کہ 'اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میدان میں حریف کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں،نفرت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کھیلوں کا استعمال کرنے والوں کی نشاندہی کرنے پر میں نیرج چوپڑا آپ کا شکرگزار ہوں۔میدان میں حریف دوست بھی ہوسکتا ہے ، اس کی قومیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھیل متحد کرتے ہیں ، تقسیم نہیں'۔

واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ٹوکیو اولمپکس کے بھارتی گولڈ میڈلسٹ نیرج چوپڑا نفرت انگیز بھارتی میڈیا پر برس پڑے تھے اور ارشد ندیم کا ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا جیویلن (نیزہ) اپنے پاس رکھنے کی خبروں کو بےبنیاد قرار دیا تھا۔

Thanks Neeraj Chopra for calling out those who use sports to push agenda of hate. A rival on field can also be a friend, his nationality doesn't matter. One more Gold Medal for reminding the world that sports unites, it doesn't divide.