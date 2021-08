شاداب خان اور حسن علی کے ساتھ مزاحیہ گفتگو میں کودنے پر سرفراز احمد سپورٹس اینکر عالیہ رشید پر برس پڑے ،کھر ی کھری سنا دیں 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد سپورٹس اینکر عالیہ رشید پر برس پڑے ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سر فراز احمد کی اہلیہ خوش بخت سرفراز نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرفراز احمد پاستہ بنا رہے ہیں ۔

Perks of him being around :) pic.twitter.com/txk0QknOJ8