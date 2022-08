ویرات کوہلی نے حارث رؤف کو اپنی دستخط شدہ شرٹ دیدی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی فاسٹ باؤلرز حارث رؤف کو بھارتی کرکٹ ٹیم کے بلے باز اور سابق کپتان ویرات کوہلی نے اپنی شرٹ دستخط کر کے دے دی ۔

بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک بھارت میچ کے بعد ویرات کوہلی اپنی شرٹ پر دستخط کر کے حارث رؤف کو دے رہے ہیں ، حارث رؤف اور ویرات کوہلی نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور خوشگوار انداز میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو الوداع کیا۔

The match may be over but moments like these shine bright ✨????

A heartwarming gesture by @imVkohli as he hands over a signed jersey to Pakistan's Haris Rauf post the #INDvPAK game ????????#TeamIndia | #AsiaCup2022 pic.twitter.com/3qqejMKHjG