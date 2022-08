پاک بھارت ٹاکرے میں انجرڈ ہونے والے نسیم شاہ کی روتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر جانے کی ویڈیو وائرل

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) ایشیاکپ میں بھارت کے خلاف میچ میں ڈیبیو کرنے والے نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ کی روتے ہوئے گراؤنڈ سے باہر جانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی وائرل ہورہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نسیم شاہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کئی بار اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ سپورٹنگ سٹاف نوجوان پیسر کو تسلی دے رہا ہے، یہاں تک کہ بولنگ کوچ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر نسیم شاہ کو تسلی دیتے ہیں۔

Naseem Shah going out after his final over. pic.twitter.com/2FMfG2MjAf