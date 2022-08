بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر افسوس کا اظہار

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ امید ہےپاکستان میں سب کچھ جلد معمول پر آجائے گا۔

Saddened to see the devastation caused by the floods in Pakistan. We extend our heartfelt condolences to the families of the victims, the injured and all those affected by this natural calamity and hope for an early restoration of normalcy.