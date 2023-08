نیپالی کھلاڑی کو ملتانی حلوہ بھاگیا

ملتان (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی آل راؤنڈر فہیم اشرف نے نیپال کے کھلاڑی پرتیش کو ملتانی سوہن حلوہ پیش کیا، جو انہیں بہت پسند آیا۔اس موقع پر فہیم اشریف کا کہنا تھا کہ سوہن حلوہ ملتان کی خاص سوغات ہے۔نیپالی کھلاڑی پرتیش نے کہا کہ ملتانی حلوہ واقعی بہت مزے کا ہے اس کا الگ ہی ذائقہ ہے، کبھی موقع ملا تو آپ کو نیپال کے کھانے کھلائیں گے۔

نیپالی کھلاڑی نے حلوہ کھاتے کھاتے راز کی بات پوچھی کہ ٹاس جیت کر کیا کریں گے،فہیم اشرف نے جواب دیا کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کریں گے۔آل راؤنڈر نے مزید کہا کہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کا میرا اندازہ ہے معلوم نہیں کپتان کیا کریں گے۔

A sweet treat for our guests from Nepal ????????????@iFaheemAshraf introduces Pratis GC to Multan's famous ???????????????????? ????????????????????@ACCMedia1 #AsiaCup2023 pic.twitter.com/cqys87JQJz