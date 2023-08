Visa اور NymCard نے نیا پلیٹ فارم متعارف کروادیا Visa اور NymCard نے نیا پلیٹ فارم متعارف کروادیا



لاہور(پ ر) ڈیجیٹل پیمنٹس کے عالمی لیڈرVisa نے Visa Ready To Launch (VRTL) پروگرام لانچ کر دیا ہے جو فِن ٹیک اور غیر بینکاراداروں کو پیمنٹ پراڈکٹس کے اجراءمیں ایک شفاف تجربے سے روشناس کرائے گا۔ NymCard مڈل ایسٹ اور پاکستان ریجن میں Visa Ready to Launch پروگرام میں شامل ہونے اور علاقے میں اپنی نوعیت کے پہلے پلگ اینڈ پلے end to end پلیٹ فارم کے ذریعے فِن ٹیک کے لیے پیمنٹ کریڈنشلز کے اجراءکی صلاحیتوں کو تبدیل کرنے والا پہلا BaaS پلیئر ہے۔فِن ٹیک اور غیر بینکار اداروں کو نئے پیمنٹ پروگرام شروع کرتے وقت متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔مارکیٹ پلیس میں ٹیکنالوجیکل،آپریشنل اور کمرشل اہلیت حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے،کیونکہ کارڈ enablement کا منظر نامہ الگ الگ رہتا ہے۔Visa کنٹری مینجر برائے پاکستان،عمر ایس خان نے کہا کہ Visa Ready To Launch'' اپنی نوعیت کا پہلا پلگ اینڈ پلے اینڈ ٹو اینڈ ایشوئنس پلیٹ فارم ہے جو تیزرفتاری اور پرسکون طریقے سے پیمنٹ پروگرام لانچ کرنے کی خاطر فِن ٹیکس کے لیے پراڈکٹس اور سروسز کو موثر طریقے سے بڑھاتا ہے۔یہ پروگرام آسان طریقے سے پرائسنگ،سنگولر کنٹریکٹنگ اور پر سکون انٹیگریشن کا وعدہ کرتا ہے،جو تیزی سے لانچ کرنے کے حتمی کلیدی ستون ہیں۔ہم اس پیشکش کو اپنی مارکیٹس تک لانے کے لیے NymCard کے ساتھ شراکت داری پر انتہائی خوش ہیں ''۔