صدر عارف علوی کی نماز جمعہ کے دوران پروٹوکول کے باعث شہریوں کو تکلیف پر معذرت

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نماز جمعہ کے دوران اپنے پروٹوکول کے باعث ہونے والی تکلیف پر معذرت کرلی۔

صدر مملکت نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر زیرگردش ویڈیو اور میڈیا میں خبریں آنے پر وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بہادر آباد کی مسجد بلال میں نماز جمعہ ادا کی تھی،جس کے باہر لوگوں کی قطار کی تصاویر دیکھیں۔

ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ان تصاویر میں دیکھا کہ نمازیوں کو سیکیورٹی کے مرحلے سے گزارنے کےلئے لائن میں لگایا گیا تھا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھاکہ مسجد کے باہر ایسا کچھ ہورہا ہے، ایسی نماز کا ثواب بھی ختم ہوجاتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے۔صدر مملکت نے کہا کہ تکلیف پہنچنے پر شہریوں سے معذرت خواہ ہوں۔

I have seen images of security lines outside my mosque at Jum'ah because I was going to pray there. I had no idea this was happening. My apologies to my neighbors.

ایسی نماز کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہوگا

جس سے لوگوں کو تکلیف پہونچے https://t.co/IPOqCsAfim