فواد عالم کی سنچری، آئی سی سی اور کیوی بورڈ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیوزی لینڈ کیخلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں فواد عالم نے جس انداز میں بیٹنگ کی، اس پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔

تفصیلات کے مطابق فواد عالم دوسری اننگز میں جب بیٹنگ کیلئے وکٹ پر آئے تو پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار تھی، انہوں نے پہلے اظہر علی کے ساتھ وکٹ پر کچھ وقت گزار اور پھر محمد رضوان کے ساتھ 165 رنز کی شاندار شراکت قائم کرتے ہوئے 269 گیندوں پر 102 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور وہ 396 منٹس پر وکٹ پر موجود رہے۔

قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز کی پرفارمنس کو جہاں پاکستان میں سراہا جا رہا ہے تو وہیں آئی سی سی اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ان کی بیٹنگ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آئی سی سی کی جانب سے فواد عالم کی دو تصاویر شیئر کی گئیں، پہلی تصویر 2009ءکی ہے جب فواد عالم نے اپنے ڈیبیو پر سنچری سکور کی تھی اور دوسری نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کی جس میں انہوں نے 11 برس بعد سنچری بنائی ہے۔ آئی سی سی نے ان تصاویر کیساتھ لکھا ”کبھی ہار نہ مانی۔“

Never give up ???? pic.twitter.com/3Iu9pvDQ2I

نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی فواد عالم کی سنچری پر انہیں مبارکباد پیش کی گئی اور کیوی بورڈ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کی 236 گیندوں اور 353 منٹس کی بیٹنگ میں بہت مہارت اور لگن شامل ہے۔ خیال رہے کہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 101 رنز سے شکست دے کر 0-1 کی برتری حاصل کر لی ہے۔

A well made 100 for Fawad Alam ????Plenty of skill & determination in his knock of 353 minutes and 236 balls.

???????? 239-4, a further 134 needed for victory in the final session. #NZvPAK #CricketNation pic.twitter.com/eY9BaBt8pD