بھارتی لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کی ثقلین مشتاق کو سالگرہ کی مبارکباد

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق آف سپنر ثقلین مشتاق کو بھارتی لیجنڈ کرکٹر سچن ٹنڈولکر کی جانب سے خصوصی سالگرہ کی مبارکباد دی گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق 47 سالہ سچن ٹنڈولکر نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ثقلین مشتاق کے ہمراہ یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’ثقلین مشتاق آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد!‘۔ انہوں نے ثقلین مشتاق کے آنے والے برس کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

جواب میں ثقلین مشتاق نے کہا کہ ’آپ کی دعاؤں کا شکریہ لیجنڈ، آپ کے پیغام نے میرا دن مزید خاص بنادیا۔‘

Thank you legend for your prayers and wishes @sachin_rt , it means a lot. You made my day special❤️