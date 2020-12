یمن کے حکومتی وفد پردہشت گردوں کا بڑا حملہ ،12ہلاکتیں

صنعا(ڈیلی پاکستان آن لائن )یمن حکومت کے ارکان کے سعودی عرب سے عدن ائیرپورٹ پہنچتے ہی ائیرپورٹ دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھا ،دہشت گردوں کےحملےکے نتیجےمیں ابتک 12افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔

غیر ملکی میڈ یا رپورٹس کے مطابق عدن ائیرپورٹ پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے میں متعدد افراد زخمی افراد بھی ہوئے ہیں،زخمیوں میں ایک صحافی بھی شامل ہے ،دہشت گردوں نے جس وقت مارٹر گولوں سے حملہ کیا اس وقت یمنی کابینہ کے اراکین جہاز کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے ،حکومتی وفد کی آمد کے موقع پر میڈیا کے افراد بھی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے ،ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں کوئی وزیر زخمی نہیں ہوا ، دہشت گردوں کے خوفناک حملے کی متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرررہی ہیں۔وزیراعظم معین عبدالملک سعید سمیت کابینہ کے دیگر وزراءکو بحفاظت ائیرپورٹ سے محفوظ مقام پر منتقل کردیا گیا ہے۔حملے کے وقت سعودی عرب کے یمن میں سفیر محمد سعید الجبیر بھی ائیرپورٹ میں موجود تھے جنہیں محفوظ مقام پر منتقل کردیا گیا ہے۔یمن کے نائب وزیر برائے کھیل و نوجوانان حمزہ الکمالے کا کہنا ہے کہ نائب وزیر ٹرانسپورٹیشن بھی زخمی ہوئے ہیں۔دوسری طرف یمن کے وزیراطلاعات معمرالاریانی نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں پر اس حملے میں ملوّث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔

