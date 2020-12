معروف امریکی ماڈل جیجی حدید بھی شان مصالحہ کی فین نکلیں، تصویر شیئر کی تو پاکستانی اور بھارتیوں میں تنازعہ پیدا ہوگیا

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک)سپرماڈل جیجی حدید نے گزشتہ روز اپنے انسٹاگرام اکاﺅنٹ پر اپنے کچن کی الماری میں پڑے مسالہ جات کے ڈبوں کی ایک تصویر پوسٹ کی جس پر پاکستانیوں اوربھارتیوں میں تنازعہ پیدا ہو گیا۔ ڈیلی ڈان کے مطابق جیجی حدید جو پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار زین ملک کی شریک حیات ہیں اور دونوں کے ہاں ننھے مہمان کی آمد متوقع ہے۔ جیجی حدید نے جو تصویر پوسٹ کی اس میں مسالے کے ڈبوں پر ان کے دیسی نام گرم مسالہ، تندوری مسالہ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ تصویر میں مسالہ جات کے ایک پیکٹ کی کا کچھ حصہ بھی آتا ہے جسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ ’شان مسالہ‘ کا پیکٹ ہے اور یوں یہ عقدہ کھلا کہ گیگی حدید بھی شان مسالہ کی مداح ہیں۔

اس انکشاف پر پاکستانیوں کی جیجی حدید کے متعلق پسندیدگی مزید بڑھ گئی تاہم بھارتیوں نے ان مسالہ جات کو ہندوستانی مسالہ جات قرار دینا شروع کردیا جس پر پاکستانی اور بھارتی سوشل میڈیا صارفین میں ایک تنازعہ شروع ہو گیا۔ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ گرم مسالہ جات بنیادی طور پر بھارت کا خاصا ہیں اور جیجی حدید بھارتی مسالہ جات کی مداح ہیں جبکہ پاکستانی ان کے اس دعوے کوغلط قرار دیتے ہوئے گیگی حدید کو پاکستانی مسالہ جات کی مداح کہہ رہے ہیں۔

ایک لڑکی نے ٹوئٹر پر لکھا ہے کہ ”اس پوسٹ کے نیچے بھارتی لوگ کیوں پاگل ہو رہے ہیں۔“

Lol yeh saray Indians kyun pagal ho rahe hain iss post k neechay? Gigi married a man of PAKISTANI descent. And she is using Shan masala that's made in PAKISTAN. No one cares where tandoori or seekh kebab masala is from otherwise, if it's in Shan ki packaging, it's Pakistani!!