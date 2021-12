شاہ محمود قریشی کی سعودی سفیر کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کی تصویر ، سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا، حامد میر بھی برس پڑے 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات کی جس میں ان کے بیٹھنے کے انداز کو سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی قرار دیا جارہاہے اور اس بحث میں سینئر صحافی حامد میر بھی کود پڑے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی حامد میر نے ٹویٹر پر شاہ محمود قریشی کی سعودی سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کی تصویر شیئر کی اور ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’ یہ بدتمیزی ہے ، وزیر خارجہ کا سفارتکار کے ساتھ بیٹھنے کا یہ طریقہ نہایت ہی غیر سفارتی اور غیر مہذب ہے ۔‘‘

Yes it’s rude, undiplomatic and discourteous way of sitting by a Foreign minister with a diplomat. pic.twitter.com/n4IXqJXSx4