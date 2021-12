نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز بیٹسمین نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کے کامیاب ترین بیٹر روس ٹیلر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے ۔

روس ٹیلر نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہاکہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا مگر میرا خیال ہے اب ریٹائرمنٹ کا وقت آچکا ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ سیزن کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہوجائیں گے۔کیوی بیٹر کے مطابق بنگلادیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز جبکہ آسٹریلیا اور نیدرلینڈز کے خلاف ون ڈے سیریز ان کی آخری انٹرنیشنل سیریز ہوں گی۔

Today I'm announcing my retirement from international cricket at the conclusion of the home summer, two more tests against Bangladesh, and six odi’s against Australia & the Netherlands. Thank you for 17 years of incredible support. It’s been an honour to represent my country #234 pic.twitter.com/OTy1rsxkYp