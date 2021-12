عوام اپنے مستقبل سے متعلق اس قدر فکر مند کبھی نہ تھے جتنے اس حکومت میں ہیں، شہباز شریف

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے صدر اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نےحکومتی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام اپنے مستقبل سے متعلق کبھی اتنے فکر مند نہ تھے جتنے اس دور حکومت میں ہیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں معیشت خراب رہی جبکہ یہ دور گورننس کے اعتبار سے بھی بد ترین رہا ۔

صدر مسلم لیگ ن نے کہا کہ اقتصادی اور سیاسی استحکام براہ راست قومی ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے ۔

Economic & political stability feeds directly into national security. PTI's tenure in govt has been the worst by way of mismanaging economy & delivering poor governance. Never before have the citizens been this hopeless about their future. It has implications 4 national security.