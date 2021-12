دوران پرواز ماسک نہ پہننے پر خاتون نے عمر رسیدہ مسافر کو تھپڑدے مارا لیکن پھر اسے کیا سزا ملی؟ ویڈیو وائرل

فلوریڈا (ویب ڈیسک) امریکہ میں خاتون نے دورانِ پرواز 80 سالہ مسافر کے ماسک نہ لگانے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور مسافر کو تھپڑ دے مارا جس کے جرم میں انہیں گرفتار کرلیا گیا۔

امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا سے اٹلانٹا جانے والی ڈیلٹا ایئر لائن کی پرواز میں خاتون مسافر نے عمر رسیدہ مسافر کو ماسک نہ لگانے پر خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ خاتون معمر مسافر پر نہ صرف چِلائی بلکہ ہاتھ بھی اٹھا لیا۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی 1 منٹ 51 سیکنڈز پر مشتمل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دورانِ پرواز خاتون بزرگ مسافر کے سامنے کھڑی ہوکر ماسک نہ لگانے پر اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے جبکہ مسافر خاتون کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کھانے پینے میں مصروف ہے۔

خاتون مسافر پر چِلاتی رہی ’ماسک پہنو، ماسک پہنو‘ جبکہ طیارے کا عملہ خاتون کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ خاتون نے غصہ میں آکر 80 سالہ مسافر پر تھوکا بھی ہے۔

