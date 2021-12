پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے بری خبر آگئی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکا نے پاکستان کو انڈر19 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں شکست دیکر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا ہے۔

پاکستان کی ٹیم 148رنز کے تعاقب میں 125 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔پاکستان کی جانب سے صرف چار بلے باز ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔احمد خان 36 رنز بناکر سب سے نمایاں بلے باز رہے۔سری لنکا کی جانب سے میتھو نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم 147 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔پاکستان کی جانب سے ذیشان ضمیر نے چار اور اویس نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔

A great comeback by the #SriLanka U19 team to defend 147 runs against #Pakistan and qualify for the Under-19 Asia Cup finals! Congratulations to the entire team and best of luck for the finals against #India. #ජයගමූ #Cricket #U19AsiaCup ???????? pic.twitter.com/8tDpIpVGaq