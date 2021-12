بھارت سے شکست کے بعد جنوبی افریقہ کے معروف کھلاڑی نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا

سنچورین (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے وکٹ کیپر بلے باز کوینٹن ڈی کوک نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کو آج بھارت کے ہاتھوں پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا،ڈی کوک ٹیسٹ ٹیم کاحصہ تھے۔کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق ڈی کوک کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں جس کے باعث وہ فوری طور پر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں اور بھارت کے خلاف جار ی سیریز کے بقیہ میچز بھی نہیں کھیلیں گے۔تاہم وہ ون ڈے اور ٹی 20 کرکٹ جاری رکھیں گے۔

واضح رہے کہ ڈی کو ک کو رواں سال ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا تھا۔

BREAKING: Quinton de Kock has announced his retirement from Test cricket pic.twitter.com/mHzOdJ9mhX